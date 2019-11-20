تعرف على شروط المشاركة في برنامج القيادات السياسية الشابة بحضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

حضرموت - الخليج 365

أُعلن، اليوم الأربعاء، عن شروط المشاركة في برنامج القيادات السياسية الشابة بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن.



وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن البرنامج فرصة لشباب حضرموت الواعد ، وأن من لديه الشغف للتغير السياسي و مواكبة عجلة التنمية الدولية، فعليه التقديم في برنامج القيادات السياسية الشابة الذي يهدف الى تمكين 20 شاب وشابه من القيادات الشابة في حضرموت سياسيآ وايصالهم للسلطة للمشاركة في العملية السياسية وصنع اتخاذ القرار للنهوض بحضرموت بوعي سياسي شاب وبفك حديث ومتطور يتماشى مع عجلة التنمية السياسية في العالم , من خلال تدريب الشباب و تاهليهم سياسيا ومعرفيا ومهاراتيا و اكسابهم السلوك و المنهج السياسي الشاب للوصول للسلطة المحلية و المركزية.

يشار إلى أن آخر يوم للتقديم هو ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩م الساعه ١٢:٠٠ ليلا

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وفيما يلي ننشر شروط المشاركة :

١- ان يكون المشارك/ه من حضرموت و مقيم في حضرموت

٢- ان يكون عمر المشارك/ه من ٢٠ الى ٣٥ عام

٣- خبرة في مجال العمل المجتمعي و السياسي ان وجد

٤- القدرة على السفر و المشاركة بكل انشطة البرنامج داخليا و خارجيآ

٥- حاصل على شهادة بكالوريوس كاقل مستوى دراسي

٦- لدية قدرة وصول للمجتمع وصوته مسموع .

٧- يمتلك مهارات وقدرات حياتيه ( القياده - الاتصال - التفاوض - العمل الجماعي ... الخ )