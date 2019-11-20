أكاديمي يمني يوجه إنذار أخير لمليشيا الحوثي ويحذرهم من اندلاع ثورة في هذا الموعد

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عدن - ياسمين التهامي - وفقا لاتفاق الرياض الرئيس هادي يعين محافظا ومديرا لأمن عدن اليوم شاهد بالفيديو : صنعاء ضد الحوثيين في أول مسيرة حاشدة تشعل مواقع التواصل هل تذكرون الفتاة اليمنية سالي الذي تنفق أكثر من 77.5 دولارًا أمريكيًا في شراء القات .. وتفجر مفاجأة بشأن ما يحدث في مجالس القات النسائية محكمة جنوب غرب الأمانة تصدر حكم بالإعدام لقاتل بناته الثلاث في العاصمة صنعاء

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