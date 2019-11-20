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شاهد بالصورة : الشابة اليمنية الحسناء التي ظهرت بجانب الفنانة هيفاء وهبي .. شاهد غيرة هيفاء وهبي من الجمال الصارخ للفتاة اليمنية )

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/11/20 الساعة 05:38 صباحاً (سمابرس - متابعات)

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