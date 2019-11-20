شكرا لمتابعة خبر عن طائرة سعودية : تغادر مطار عدن الدولي .. ومصادر تكشف ماذا افرغت وعلاقة ذلك بوصول قائد اللواء أول حماية رئاسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكاديمي يمني يوجه إنذار أخير لمليشيا الحوثي ويحذرهم من اندلاع ثورة في هذا الموعد وفقا لاتفاق الرياض الرئيس هادي يعين محافظا ومديرا لأمن عدن اليوم شاهد بالفيديو : صنعاء ضد الحوثيين في أول مسيرة حاشدة تشعل مواقع التواصل هل تذكرون الفتاة اليمنية سالي الذي تنفق أكثر من 77.5 دولارًا أمريكيًا في شراء القات .. وتفجر مفاجأة بشأن ما يحدث في مجالس القات النسائية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة سعودية : تغادر مطار عدن الدولي .. ومصادر تكشف ماذا افرغت وعلاقة ذلك بوصول قائد اللواء أول حماية رئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.