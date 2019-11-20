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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الفتاة التي تحرشت بعدد من الشباب في كورنيش جدة...لن تصدق ماحدث لها اليوم وجعلها تبكي امام الجميع "شاهد الفيديو"

وثق مقطع فيديو متداول نُسب إلى الفتاة المتهمة بالتحرش بعدد من الشباب على كورنيش جدة، بكائها وانهيارها. واعتذرت الفتاة خلال المقطع عن تصرفها الخاطئ، موضحة أنها هي من صورت الفيديو في كورنيش جدة والمقطع فيه تصرف غير لائق تجاه المارة، مبدية ندمها على فعلتها. جديد اب برس : Advertisements يذكر أن الجهات الأمنية أوقفت الفتاة وتبين أنها باكستانية الجنسية، حيث تم ضبطها عقب صدور توجيهات بإيقافها والتحقيق معها.

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