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عدن - ياسمين التهامي - في خطوة جريئة ...آل شيخ يفاجى الجميع ويعلن عن حاجته لداعيات إسلاميات للقيام بهذا العمل "شاهد"

صرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بالتوجه للمرأة توجهًا كاملًا؛ وذلك بإتاحة الفرصة لها بتوعية بنات جنسها، والحرص على أن تكون البيوت عامرة بالاعتدال والوسطية، ونشر الرحمة والتراحم بين أفراد المجتمع.

وشدد ” آل الشيخ ” لنشرة أخبار التاسعة على قناة “mbc” على أن الوزارة تحرص على اختيار الداعيات صاحبات المنهج الوسطي المعتدل، والبعد عمن يُثرن أفكار الغلو والتطرف والتهييج ونشر الروح السوداوية بين فئات المجتمع.

جديد اب برس :

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وأكد وزير الشؤون الإسلامية على نشر الوسطية من خلال المحاضرات للجانب النسائي ضد الغلو والتطرف؛ لافتًا إلى أن الملتقى العلمي النسائي، تحت عنوان ” أمن وأمان “، الذي ينطلق السبت القادم وتنظّمه الوزارة بمنطقة الرياض؛ يأتي من خلال إشراك الداعيات المعتدلات الثقات صاحبات المنهج المعتدل السويّ لإلقاء المحاضرات في عدد كبير من جوامع الرياض.

وقال ” آل الشيخ ” أن: ” لدينا قاعدة بيانات لكثير من الداعيات، ولا يُسمح لأي داعية إلا بعد مرورها بفحص دقيق لنشاطها الدعوي السابق، ونحرص على اختيار الداعيات صاحبات المنهج الوسطي المعتدل والبُعد عمن يُثرن أفكار الغلو والتطرف والتهييج، ونشر الروح السوداوية بين فئات المجتمع ” .