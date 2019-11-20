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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين ...الكويت تعلن عن حاجتها الى مئات اليمنيين للعمل في هذا المجال ...سارع بالتقديم

شرعت وزارة التربية الكويتية في اجراءات التعاقد مع المعلمين المقيمين من مختلف الجنسيات العربية ومنها اليمن وذلك لسد النقص في الهيئة التعليمية ببعض التخصصات في المدارس .

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن موظفي الشؤون الإدارية بالوزارة تواصلوا مع المعلمين المقيمين المجتازين المقابلات الشخصية للتعاقدات المحلية في التخصصات المطلوبة أبرزها الرياضيات والفيزياء واللغة الانجليزية، لاستكمال الاجراءات ومن ثم منحهم مباشرة عمل وتوزيعهم على المناطق التعليمية وفق الحاجة. جديد اب برس : Advertisements وأوضحت أن وزارة التربية الكويتية تعاقدت مع أكثر من 500 معلم ومعلمة من تونس والأردن وفلسطين في 9 تخصصات وكانت آخر الوفود التي وصلت إلى الكويت من فلسطين الاسبوع الماضي.

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