شاهد : صور صادمة لأمير من "آل سعود" سجنه محمد بن سلمان بعد شتمه "بن زايد" (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، صورًا توثق ظهورًا جديدًا لأحد أبرز أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود" والذي سُجن سابقًا بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وظهر في الصور الأمير عبدالعزيز بن فهد جالسًا على الأرض، وفي صورة أخرى يرفع يديه بالدعاء، وفي صورة أخرى "سيلفي" مع أحد مرافقيه، في صحراء السعودية.

ولاحظ مغردون، في الصور أن الأمير عبدالعزيز بن فهد اصطحب معه في رحلته البرية أسطولًا من "الكرفانات" من أجل مرافقته، فيما يبدو لعدة أيام بالصحراء.

وشهدت التعليقات على الصور تباينًا في الآراء؛ إذ شنَّ مغردون سعوديون هجومًا على المواقع التي نشرت الصور، باعتبارها تحاول إثارة فتنة في السعودية.

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وأشاد مغردون آخرون بالتركيز والاهتمام بالأمير عبدالعزيز بن فهد، الذي يحظي بشعبية واسعة داخل السعودية، لا سيما بعد حادثة سجنه بأوامر محمد بن سلمان.

وكانت تقارير أكدت العام الماضي توقيف الأمير عبدالعزيز بن فهد، وتعددت التكهنات بشأن مصيره بعد ذلك، وتردَّد أنه تُوفي في إحدى المرات التي أُثير أمر اختفائه فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شتمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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