شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات ملكية طارئة .. هذا ما سيحدث خلال 90 يوم في السعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر لم تسمها، صدور توجيهات من "الجهات العليا" بشأن رفع خطة عمل عاجلة خلال 90 يوما، بشأن برامج تحقيق رؤية 2030.



وذكرت المصادر أن الجهات العليا طلبت رفع خطة عمل خلال 90 يوما إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص بوصفه مستثمرا وجهة تمويلية في تنفيذ مبادراتها، مشتملة على الآليات التي سيتم اتخاذها لإعداد دراسات الجدوى، والنموذج المالي، والقدرة التمويلية، والمميزات والحوافز، والنموذج الاستشاري، والمدة الزمنية اللازمة لذلك.



ووفقا للتوجیھ، سیراعى منح الأولویة للمبادرات الأكثر أھمیة وذات الأثر الاقتصادي العالي، على أن تنسق لجان البرامج مع الھیئة العامة للاستثمار، والمركز الوطني للتخصیص، والمركز الوطني لإدارة الدین العام، ومكتب الإدارة الاستراتیجیة، ومركز تحقیق كفاءة الإنفاق وستشرف ھیئة الاستثمار على تنفیذ لجان برامجتحقیق رؤیة 2030 للمھمات الموكلة إلیھا، بعد اعتماد خطة العمل التي سترفع من لجان البرامج إلى اللجنة الإستراتیجیة في مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة.

وستشكل لجنة في ھیئة الاستثمار برئاسة وزیر التجارة والاستثمار رئیس مجلس إدارة ھیئة الاستثمار، وعضویة محافظ ھیئة الاستثمار، وممثلین على مستوى عال لكل من: المركز الوطني لإدارة الدین العام، صندوق الاستثمارات العامة، ھیئة الإحصاء، ھیئة تنمیة الصادرات، المركز الوطني للتخصیص، المركز السعودي للشراكات الإستراتیجیة الدولیة، ھیئة السوق المالیة، ھیئة المحتوى المحلي والمشتریات الحكومیة، وشركة أرامكو، إضافة إلى الرؤساء التنفیذیین لبرامج تحقیق الرؤیة، وشركة السوق المالیة "تداول".

وستختص اللجنة بتوحید وتنسیق جھود تسویق الاستثمارات وجذبھا، وإیضاح أدوار الجھات ذاتالعلاقة ومسؤولیاتھا من خلال توزیع المھمات المنوطة بكل جھة.

وستخصص ھویة وشعار "استثمر في السعودیة" المعمول بھا في ھیئة الاستثمار، لتصبح ھویة وطنیة موحدة لتسویق الاستثمارات وجذبھا إلى السعودیة.

وستنشئ ھیئة الاستثمار منصة شاملة لجمیع الفرص الاستثماریة في السعودیة، وستختص بتطویرھا والإشراف علیھا، وعلى الوزارات والجھات الحكومیة تزوید الھیئة بشكل مستمر بالفرص الاستثماریة المتعلقة بھا، والبیانات المطلوب اسیتفاؤھا عن كل فرصة استثماریة، بما في ذلك المعلومات والمؤشرات الأساسیة، والممیزات والحوافز، تمھیدا لرفعھا على المنصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات ملكية طارئة .. هذا ما سيحدث خلال 90 يوم في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.