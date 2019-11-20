شكرا لبحثكم عن خبر تحسبا لاندلاع انتفاضة شعبية.. انتشار أمني مكثف لمليشيا الحوثي في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي نشرت مسلحين وسيارات شرطة في أغلب الشوارع الفرعية ومداخل عدد من الاحياء، استعدادا لاحتواء أي انتفاضة شعبية قادمة.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" ان دوريات ونقاط تفتيش مكثفة للمليشيا بدأت في الانتشار بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين.

واشارت المصادر الى أن المليشيا تجري هذه التحركات المفاجئة خشية أي تظاهرات شعبية ضدها على غرار مايحدث في العراق ولبنان وايران.

Advertisements

وذكرت المصادر أن الانتشار المكثف لمسلحي المليشيا ورجال الأمن الموالين لهم، توزع في عدة أحياء بالعاصمة، منها أحياء "حدة" و"الحي السياسي" وشوارع "الجزائر" و"بغداد" و"الستين"، و"الدائري" و"سواد حنش" و"الحصبة" و"الجراف".

كما شوهدت العديد من العربات والمدرعات العسكرية على متنها أعداد من مسلحيها.

وتشهد صنعاء احتقان وسخط شعبي غير مسبوق ضد سوء الاوضاع المعيشية التي تسببت بها المليشيا منذ انقلابها على الاجماع الوطني في 21 سبتمبر2014.