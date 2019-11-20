شكرا لبحثكم عن خبر سفيان تطرد ” أبو علي الحاكم” وجرافاته وتشعل حربآ ضد قبيلة ”ذومحمد” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر قبلية إن حربا بين قبيلتي سفيان و"ذو محمد" اندلعت بسبب محاولة القيادي الحوثي أبو علي الحاكم التعدي على الحد القبلي بين سفيان وذو محمد وفرض حد داخل أراضي سفيان.

وأشارت المصادر إلى أن ابو علي الحاكم أحضر جرافات من أجل وضع حد قبلي بين ذو محمد وسفيان وتم طرده هو والجرافات وقالوا له "أنت غريم ووساطتك غير مقبولة" .

وأضافت المصادر أن سفيان تتهم أبو علي الحاكم بالوقوف إلى جانب ذو محمد وأن أعداد كبيرة من ال سفيان المتواجدين في جبهات الحوثيين عادوا إلى قبيلتهم وانضموا للقتال ضد ذو محمد.

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وقالت المصادر ان جبهات برط شبه خاليه بعد أن غادرها المقاتلين من سفيان وأن المواجهات مستمرة وخلفت ثلاثة قتلى بينهم إمرإة.

جدير بالذكر ان المواجهات اندلعت أمس وخلفت عدد من الجرحى.