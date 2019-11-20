شكرا لبحثكم عن خبر تحذير من السعودية للمقيمين بما فيهم اليمنيين بخصوص البيانات البنكية وعمليات احتيال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المقيمين في المملكة العربية السعودية بما فيهم اليمنيين من التورط في أعمال مالية مشبوهه.
وأكدت مؤسسة النقد العربي، في تحذير لها من التورط في اعمال مالية مشبووه سواء عن قصد و غير قصد ليتزامن ذلك مع تحذيرات متتالية من النيابة العامة بخصوص جرائم غسل الأموال وحيل المجرمين في استخدام ضحاياهم.
وقدمت المؤسسة نصحية للجميع في بيان لها على الحساب الخاص بها بعدم إعطاء البيانات البنكية لأي شخص، لقطع الطريق على المجرمين والمتورطين في جرائم غسل الأموال والعمليات المالية غير المشروعة.
وذكرت المؤسسة أنه لا تمنح أطرافًا أخرى فرصةً لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها لك المؤسسة المالية".
وأكدت أن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.
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