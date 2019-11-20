اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع طارئ لمجلس نقابات شركة النفط في مأرب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع طارئ لمجلس نقابات شركة النفط في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

اجتماع طارئ لمجلس نقابات شركة النفط في مأرب

متابعات_الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية في مدينة مأرب اجتماعه الطارئ تحت شعار وقف التدخلات الغير قانونية في اختصاصات شركة النفط اليمنية.

 

Advertisements

وطالب الاجتماع – الذي حضره مدراء الدوائر في الإدارة العامة ومدراء فروع الشركة وأعضاء مجلس تنسيق النقابات – الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء ومخرجات اجتماع الرياض التي توصي الجهات ذات العلاقة لتمكين الشركة ووازرة النفط من منشآتها وعدم التعاقد أو تجديد عقود في منشآت الدولة وأصولها.

 

وناشد الاجتماع القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير النفط والمعادن حماية القوانين المنظمة لعمل الشركات النفطية وفقا لقانون الإنشاء لكل شركة، وردع الفاسدين الذين يسعون للعبث في القطاع النفطي والصرح الهام والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وتدمير مؤسساته المختلفة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لمجلس نقابات شركة النفط في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا