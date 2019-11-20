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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع طارئ لمجلس نقابات شركة النفط في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
عقد المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية في مدينة مأرب اجتماعه الطارئ تحت شعار وقف التدخلات الغير قانونية في اختصاصات شركة النفط اليمنية.
وطالب الاجتماع – الذي حضره مدراء الدوائر في الإدارة العامة ومدراء فروع الشركة وأعضاء مجلس تنسيق النقابات – الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء ومخرجات اجتماع الرياض التي توصي الجهات ذات العلاقة لتمكين الشركة ووازرة النفط من منشآتها وعدم التعاقد أو تجديد عقود في منشآت الدولة وأصولها.
وناشد الاجتماع القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير النفط والمعادن حماية القوانين المنظمة لعمل الشركات النفطية وفقا لقانون الإنشاء لكل شركة، وردع الفاسدين الذين يسعون للعبث في القطاع النفطي والصرح الهام والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وتدمير مؤسساته المختلفة.
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