شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 سجل الريال اليمني صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م، تراجعاً جديداً أمام الريال السعودي والدولار اليمني بعد يومين من وصول الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفيما يلي أسعار الصرف اليوم الأربعاء بصنعاء وعدن: أصنعاء: الدولار : شراء : 572 ريالا بيع :576ريالا السعودي: شراء: 151 ريالا Advertisements بيع: 152 ريالا عدن: الدولار شراء: 575 ريالا بيع : 579,34 ريال السعودي شراء : 152 ريالا بيع : 153 ريالا

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