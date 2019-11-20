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المشتركة تُكبد المليشيا خسائر فادحة بالبرح غرب تعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

المشتركة تُكبد المليشيا خسائر فادحة بالبرح غرب تعز

تعز - الخليج 365

كبدت القوات المشتركة، مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، بجبهة البرح الواقعة غرب محافظة تعز بالساحل الغربي.

 

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 وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن أبطال اللواء 20 مشاه تمكنوا من إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيات خلال الإشتباكات التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

 

 وأضافت المصادر أن من بين القتلى الحوثيين قيادات ميدانية في صفوف المليشيا، فيما تمكنت وحدة المدفعية في اللواء 20 مشاه من تدمير عدداً من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي دفعت بها المليشيا ضمن تعزيزات قادمة من محافظة تعز.

 

 وتضاعفت الخسائر الكبيرة في صفوف المليشيات الحوثية جراء الضربات النوعية التي توجهها القوات المشتركة خلال المعارك الأخيرة في جبهة البرح غربي تعز ، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

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