مسؤول بتعز يشدد على حماية الممتلكات العامة والخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

شدد وكيل اول محافظة تعز على الالتزام الكامل بالقانون ، والنظام وحفظ الاملاك العامة والخاصة بالمحافظة من اي اعتداء أو انتهاكات.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية ، الى احياء المجلية والعسكري شرق المدينة ، برفقة قائد شرطة الدوريات وامن الطرق العقيد محمد مهيوب ، وضابط امن مجموعة شركات هائل سعيد انعم الاخ محمد الصرمي، وعدد من المسؤوليين العسكريين في اللواء ٢٢ ميكا وضابط.

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واكد وكيل اول المحافظة على حرمة الاملاك العامة والخاصة، مثمنا اليقظة العالية والحس الوطني المسؤول لابطال الجيش في حماية الممتلكات العامة والخاصة طوال الفترة الماضية.

مشددا على اهمية الحرص وتجسيد نموذج الدولة والالتزام بالقوانين ، للحيلولة دون ارتكاب اي ممارسات مخلة بالامن والاستقرار والسكينة العامة من قبل بعض المنفلتين.

وقال الدكتور المخلافي ان محافظة تعز بجيشها ومقاومتها الباسلة كانت وستظل عنوان فخر للوطن ، الذي يمر بمرحلة عصيبه وظروف شائكة اوجدت الكثير من التحديات امام مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة .

رافق وكيل أول المحافظة خلال الزيارة الاخ عزوز السامعي مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة ، وسند راوح مستشار محافظ تعز لشؤون المنظمات .