شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم حوثي عنيف على مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني في التحيتا إن عناصر المليشيات شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة المتمركزة جنوب مركز المديرية، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية. Advertisements وأكد المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم وكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.. وأوضح المصدر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحو المليشيات واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستمرت لساعات. وتأتي هذه الإنتهاكات والخروقات الحوثية في إطار تصعيدها العسكري الواسع على مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، حيث تسعى المليشيات بذلك للقضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاق السويد

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