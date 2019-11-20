شكرا لبحثكم عن خبر أكاديمي يمني يوجه إنذار أخير لمليشيا الحوثي ويحذرهم من اندلاع ”ثورة” في هذا الموعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور عبد الله الفقيه، اليوم الثلاثاء، إنذارا للمليشيا الحوثية لمدة عشرة أيام لصرف النصف الراتب الذي يتقاضه كل أربعة الى خمسة أشهر.

وقال الفقيه في نشر على حسابه بالفيسبوك، رصده" المشهد اليمني" أن الثورة جاهزة مخاطبا ومحذرا المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بأن مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيا وجامعة صنعاء و النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والمؤتمر الشعبي العام بمن فيهم العفافيش جاهزون للثورة.

وأضاف الفقيه: بأن رئيس جامعة صنعاء المعين من الحوثيين غير مكترث لوضع الأكاديميين .

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وقال الفقيه ساخرا من رئيس الجامعة " الإمام القاسم غير مهتم بوضع الأكاديميين ومشغول في قضايا خارجية " متهما له بعدم إصلاح الوضع في الجامعة ومحاربة الفساد نتيجة الابقاء على التعيينات المخالفة للوائح والقوانين وهو ما جعل الفساد يعشعش داخل جامعة صنعاء .

الجدير ذكره أن الحوثيين قاموا بإجراء تغييرات جذرية في أغلب الكليات في جامعة صنعاء وتم تعيين عناصر تابعة أو موالية لها.