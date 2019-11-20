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تحت تأثير الكحول .. مواطن يحرق منزله في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن خمسيني، الثلاثاء، بمدينة سيئون وسط وادي حضرموت (شرقي اليمن)على حرق منزله.

وذكر مركز الإعلام الأمني بوادي حضرموت أن المواطن أضرم النار بالمنزل وهو تحت تأثير الكحول، دون خسائر بشرية.

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في حين تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق في المنزل الواقع في سوق النساء، والقبض على المواطن لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق حذر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من استغلال من أسموهم ضعاف النفوس من الاستفادة من الوضع الأمني في البلاد في ترويج الحبوب المخدرة وسط الشباب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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