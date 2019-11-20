شكرا لبحثكم عن خبر ”أبو علي الحاكم” يدعم قبائل الجوف بعد طرده من ”سفيان” والاخيرة تسحب مقاتليها من جبهات الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة عمران، اليوم الثلاثاء، أن القيادي بمليشيا الحوثي ” أبو علي الحاكم” قدم الدعم لقبائل الجوف بعد طرده من قبل قبائل سفيان.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أبو علي الحاكم قدم رشاشات واسلحة ثقيلة لقبيلة ذو محمد التي ترجع الى مديرية برط بمحافظة الجوف، بعد طرده من قبائل سفيان.

وأشارت المصادر الى أن الحوثيين ومعهم جمع غفير من المشايخ تدخلوا اليوم بوساطة بين قبائل سفيان وذو محمد وأوقفوا الحرب ويريدوا انسحاب قبائل سفيان، لكن الاخيرين مصرين على تطهير باقي حدودههم التي بسطوا عليها قبائل "ذو محمد".

ولفتت المصادر الى ان الحوثيين و قبائل سفيان في نزاع مستمر يوشك أن يشعل الحرب.

وكانت مصادر قبلية قالت، إن حربا بين قبيلتي سفيان و"ذو محمد" اندلعت بسبب محاولة القيادي الحوثي أبو علي الحاكم التعدي على الحد القبلي بين سفيان وذو محمد وفرض حد داخل أراضي سفيان.

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وأشارت المصادر إلى أن ابو علي الحاكم أحضر جرافات من أجل وضع حد قبلي بين ذو محمد وسفيان وتم طرده هو والجرافات وقالوا له "أنت غريم ووساطتك غير مقبولة" .

وأضافت المصادر أن سفيان تتهم أبو علي الحاكم بالوقوف إلى جانب ذو محمد وأن أعداد كبيرة من ال سفيان المتواجدين في جبهات الحوثيين عادوا إلى قبيلتهم وانضموا للقتال ضد ذو محمد.

وذكرت المصادر ان جبهات برط شبه خاليه بعد أن غادرها المقاتلين من سفيان وأن المواجهات مستمرة وخلفت ثلاثة قتلى بينهم إمرإة.

جدير بالذكر ان المواجهات كانت اندلعت شرارتها أمس وخلفت عدد من الجرحى.