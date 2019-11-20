شكرا لبحثكم عن خبر بعد إرسال مدمرة كورية .. الحوثيون يفرجون عن السفن الثلاث” المختطفة” من البحر الأحمر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء ،الإفراج عن السفن الثلاث "سعودية - وكوريتان " المختطفة من البحر الاحمر .
وقالت مصادر محلية " ان عملية الافراج للسفن الثلاث مع طواقمهن المكون من 16 شخصا تم احتجازهم، يوم أمس الأثنين، أمام سواحل الحديدة واقتيادها إلى ميناء الصليف .
وجاءت عملية الإفراج عن السفن المحتجزة بعد ضغوطات دولية وتنديد ات واسعة أجبرت الحوثيين للإنصياع والرضوخ .
هذا وأعلن التحالف العربي أن مليشيات الحوثي قامت باختطاف سفينة قطر بحري جنوب البحر الأحمر. مضيفآ أن القاطرة البحرية تعرضت لعملية الخطف أثناء قيامها بسحب حفار بحري تابع لشركة كورية جنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية قد ارسلت اليوم مدمرة لاستعادة سفنها المخطوفات الأمر الذي أجبر الحوثيين على اطلاقها.
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