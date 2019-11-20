شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يدفنون 20 جثة وصلت من جبهات القتال ”الأسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيا الحوثي بمصرع عددا من مليشياتها في عدة جبهات رغم توقف المعارك نسبياً في غاليتها خلال الفترة الاخيرة.



ورصد "المشهد اليمني"، اعلام الحوثي والذي اعترف بمصرع عشرين شخصا ودفنهم في عددا من المحافظات فيما بعضها تم الصلاة عليها صلاة الغائب.



وكانت مليشيا الحوثي اعترفت قبل أيام قليلة عن مصرع 36 شخصاً واعلنت عن أشخاص قتلى غير أنه أحدى الاسر نفت مقتل ولدها بعد تلقيها إتصال.



وفيما يلي أسماء الحوثيين القتلى:



حميد محمد المدغمر بمديرية بلاد الروس - صنعاء

علوي صادق الجبري-حجة

أحمد صالح بادي-حجة

عبدالمجيد علي العبالي - حجة

صلاة الغائب على على خمسة أشخاص لم تحدد هويتهم.

عبده غانم عبدالله مرشد الغولي بمديرية وصاب العالي - ذمار

Advertisements

صدام محمد علي جهوان بمديرية ضوران آنس - ذمار



النقيب محمد مهدي البدجي - ذمار

محمد علي صالح العموش بمديرية ضوران آنس - ذمار

أمين علي مراد الشرفي - ريمة

شوكان غالب العمري بمديرية الحيمة الداخلية - صنعاء

عبدالله عبدالله الدرواني - صنعاء

يحيى الأحرمي-صنعاء

سليمان القباطي - صنعاء

إبراهيم عبدالملك الجرب - صنعاء

راضي محمد أحمد البكير - صنعاء