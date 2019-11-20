شكرا لبحثكم عن خبر ”جثة حوثي” تثير حالة من الهلع والاغماء لدى المواطنين وطالبات عدة مدارس في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت جثة قتيل حوثي، اليوم الثلاثاء، حالة من الهلع والاغماء لدى المواطنين وطالبات عدة مدارس في محافظة إب اليمنية، وفقا لإفادة مصادر محلية لـ"المشهد اليمني".
وأوضحت المصادر أن حالة من الهلع أصابت المواطنين وخصوصا طلاب وطالبات المدارس الواقعة بالقرب من السوق المركزي بعاصمة المحافظة بعد سماعهم لإطلاق نار كثيف استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.
واشارت المصادر الى أن عدد من الطالبات أصبن بحالات إغماء نتيجة لذلك.
ونوهت المصادر بأن تلك الفوضى كانت بعد مواراة جثة أحد قتلى مليشيا الحوثي الى المقبرة الواقعة جوار برج إب، وعلى مدخل شارع تعز.
وتطلق المليشيا عشرات الاعيرة النارية في الهواء مع دقات البرع والزوامل خلال موارة جثث قتلاها الى الثرى.
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