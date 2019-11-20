نيران الحوثي تخلف شهيداً ومصابة في حيس والجبلية بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استشهد مواطن وأصيبت امرأة برصاص مليشيات الحوثي الإجرامية في مديرية حيس ومنطقة الجبلية جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر محلية إن المواطن سعيد سالم زهير استشهد برصاص مليشيات الحوثي في مديرية حيس أثناء استهدافها منازل المواطنين والأحياء السكنية بالمديرية.

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فيما ذكرت مصادر محلية أخرى في الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ، أن امرأة أصيبت برصاص مليشيات الحوثي ، وتدعى حمزة يحيى سالم، إصابة في الرأس مساء اليوم ، ليتم اسعافها إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف المواطنين في مختلف مناطق محافظة الحديدة مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناً.