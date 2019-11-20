صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على أهداف للمليشيا في مناطق حدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 20، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في عدة مديريات حدودية.

وذكرت مصادر محلية أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولفتت المصادر إلى أن القصف استمر لساعات وطال مواقع في معظم مناطق المديرية. Advertisements وتعرضت مواقع للمليشيا في مديرية رازح، شمالي المحافظة، لقصف مدفعي عنيف. وفي مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة طال القصف تجمعات لمليشيا الحوثي بمنطقة غافرة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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