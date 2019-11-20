شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش بصعدة.. الاسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قتل قيادي حوثي بارز، أمس الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019، خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة صعدة شمالي البلاد.

Advertisements وأكدت مصادر مطلعة مقتل محمد مقبل القيسي (أبو همدان) قائد اللواء الثاني حرس حدود التابع للحوثيين مع ثلاثة من مرافقيه في جبهة باقم. وذكرت المصادر أن القيسي يعد واحد من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا. يشار إلى أن المئات من قيادات المليشيا قتلوا في جبهة الحدود خلال مواجهات مع الجيش وبقصف لمقاتلات التحالف العربي.

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