الإمارات تدين اختطاف ميليشيا الحوثي للقاطرة البحرية بالبحر الأحمر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تدين اختطاف ميليشياالحوثيللقاطرة البحرية بالبحر الأحمر
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
الخليج 365
أدانت الإمارات اختطاف ميليشيات الحوثي للقاطرة البحرية "رابج 3" التي تعرضت لعملية سطو مسلح جنوب البحر الأحمر.
ووصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، هذه الأعمال بأنها غير المسؤولة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تمثل تهديدا حقيقيا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددي الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.
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