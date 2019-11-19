شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

عدن .. ضبط متهم بدهس مواطن بعد عام من الحادثة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435634/ نشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435635. مأرب .. جامعة سبأ تقيم يوماً مفتوحاً لطلابها الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435637/ فريقان طبيان بريطاني وأمريكي يزوران مأرب الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435642/ عبدون يؤكد على أهمية تحسين التعليم في حضرموت الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435650/ الشيخ أحمد عيسى بن هرهرة يعزي الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435657/ ايقاف لاعب جنوبي في المنتخب الوطني لكرة القدم.. لسبب عنصري الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435663/ انطلاق فعاليات اليوم العالمي للطفولة بالمهرة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435666/ Advertisements المنتخب اليمني يخسر امام نظيره السنغافوري الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435681/ اليمن يشارك في مؤتمر انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بنيويورك الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435689/ انعقاد ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية بسيئون الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435690/ بدء ورشة عمل حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال بالعاصمة عدن الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435694/ صندوق النظافة يدشن توزيع الحاويات على مديريات ساحل حضرموت الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435696/ دماج يبحث مع نظيره الصيني العلاقات المشتركة بين اليمن والصين الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435698/ باسلامة يناقش سير العملية التعليمية في الجامعات اليمنية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435700/ غدا.. تعطيل الدراسة في جميع مدارس أبوظبي بسبب سوء الأحوال الجوية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435703/. إب.. مليشيا الحوثي تفرض على طلبة مدارس مديرية جبلة دفع مبالغ مالية تضاف على الرسوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435714/ بالإسم.. مقتل قائد لواء لميليشيات الحوثي و3 من مرافقيه الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435717/ المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": هذا تأثير عودة الحكومة إلى عدن الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435718/ وصول 111 طن من الادوية ومحاليل الغسيل الكلوي الى عدن مقدمة من مركز الملك سلمان الثلاثاء 19 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/435720/

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