الحامد يناقش اوضاع مركز معالجة الاسهالات المائية في زنجبار  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - أبين ناقش الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد،اليوم، مع مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور جمال امذيب ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف،اوضاع مركز معالجة الاسهالات المائية في المديرية،وتدخلات منظمة الصحة العالمية في ادارة المركز وتوفير الامكانيات الضرورية.

واكد الحامد على اهمية مضاعفة الجهود للحد من انتشار حالات الاسهالات المائية وخصوصا الكوليرا . وأوضح مدير مكتب الصحة ،بانه تم تسجيل 500 حالة مصابة بالاسهالات المائية..مشيراً الى ان الفحوصات المخبرية اضهرت اصابة 38 حالة بالكوليرا.

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