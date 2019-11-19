"سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" يوقع عقدين لعلاج الجرحى والمصابين في أحداث عدن الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين في أحداث عدن الأخيرة بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظة عدن.

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ووقّع العقدين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، والتي يتم بموجبها تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.

وأوضح مساعد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله الوادعي في تصريح صحفي أنه ضمن مبادرة "استجابة " التي أطلقها المركز، لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في شهر أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، فقد وقع المركز اليوم برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن بقيمة 320 ألف دولار أمريكي، بالشراكة مع مجموعة مستشفيات الوالي بمحافظة عدن.

وأشار الوادعي إلى أنه سيتم من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين داخل اليمن وفق المعايير الطبية لعدد 100 جريح.