"مسام" يتلف اكثر من 6 الف لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في المخا والخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تعز

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وبالشراكة مع المشروع السعودي (مسام)، اليوم الثلاثاء، كمية جديدة من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي المخا بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة الحديدة.

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وأكد مصدر عملياتي في البرنامج الوطني، اتلاف ٦٣٢٤ لغم وذخيرة غير منفجرة وقذائف وصواريخ في منطقة الكدحة بمحافظة تعز.

وأوضح ان الكمية التي تم إتلافها تضم 815 لغم مضاد للدروع، و815 صاعق، و ٣٦٣ صاروخ عيار ١٠٥، 350 قنبلة، و 252 قذيفة هاون، و ٦٣٥ أفيوز، و 1594 طلقة عيار 23، و 1500 طلقة عيار 14.

وأشار المصدر إلى ان الألغام التي تم إتلافها نزعتها الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني وبالشراكة مع المشروع السعودي مسام، من مناطق مختلفة منها حيوية في مديريتي المخا والخوخة بعد ان زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بكثافة عالية وبطرق عشوائية.