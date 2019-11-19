قاسم يبحث مع البرنامج السعودي المشاريع المقترح تنفيذها في العاصمة عدن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

بحث مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسة الإصلاحات علاء قاسم ،اليوم ، مع مدير إدارة الشراكات والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، الدكتور عادل القصادي،الاحتياجات العاجلة لمحافظة عدن والمشاريع المقترح تنفيذها خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة لتحسين وتطبيع الأوضاع في المدينة وتعزيز الاستقرار.

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كما جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرنامح بالعاصمة السعودية الرياض،الاتفاق على الخطوات والإصلاحات القادمة التي ستتجاوز العاصمة المؤقتة عدن لتشمل محافظات أخرى، وكيفية التنسيق فيما يخص الشراكة في هذا الجانب بين البرنامج والجهات المختصة في الحكومة،وترتيب نزول ميداني لفريق البرنامج للتعرف على المناطق التي سيتم تنفيذ هذه التدخلات المباشرة فيها وللتنسيق مع المختصين في الجهات المعنية.

وتضمنت الاحتياجات بعض الإصلاحات في قطاع الطرق وشبكات الإنارة، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، بالإضافة الى بعض المشاريع المتعلقة بتطوير المنتزهات والمتنفسات العامة في عدن.

وثمن علا قاسم جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تجاوبه ودعمه لجهود التنمية في اليمن.