'التأمينات' تبحث أوجه الدعم مع منظمة العمل العربي بالقاهرة‏

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 - القاهرة بحث لقاء عقد بين قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،اليوم، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية في مقر المنظمة بالقاهرة اوجه الدعم الازم والاستشارات الفنية للمنظمة.

وناقش اللقاء الدور الذي تقوم به المنظمة في مجال تقديم الدراسات الاكتوارية والتشريعات القانونية والتدريب والتأهيل في المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة ومشاركة المؤسسة بالفعاليات ذات العلاقه بمهام واختصاصات الموسسة التي تعقدها المنظمة. Advertisements وفي بداية اللقاء ،رحب مدير عام المنظمة الدكتور فايز المطيري بزيارة المؤسسة للمنظمة .. مبدياً استعداده للتعاون بين المنظمة والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية لتحقيق الاهداف المرجوة وبما يخدم قضايا الحماية الاجتماعية في الوطن العربي . من جانبه استعرض رئيس المؤسسة أحمد صالح سيف، برامج وانجازات المؤسسة، باعتبارها ابرز نظام تاميني حديث المنشئ التامينات الاجتماعية بالدول العربية..مقدماً شرحاً عن التحديات التي تواجه المؤسسة وكيفية وضع الحلول لمعالجتها .

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