جامعة اقليم سبأ تقيم فعاليات علمية وثقافية في اليوم المفتوح بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - مأرب
اقيم في جامعة اقليم سبأ،اليوم، يوماً مفتوحاً شمل العديد من الفعاليات العلمية والثقافية التي هدفت الى ابراز التجارب العلمية والثقافية لطلاب الجامعة.
وطاف وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومعه رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، بالمعارض العلمية والثقافية ومعارض الصور، وتعرفوا على محتوياتها وما تعرضه من ابداعات وتقدمه من برامج ثقافية متنوعة.
واشاد مفتاح بجهود الفعاليات التي تعكس القدرات العالية لدى الطلاب وابداعاتهم، وتفتح امامهم مجالات التنافس والتحصيل العلمي والابداع في مختلف المجالات، الى جانب ربطهم بموروثهم الثقافي والفلكلوري الشعبي الذي يعد جزءا من شخصية الانسان اليمني وهويته.
واكد الوكيل مفتاح أن جامعة اقليم سبأ أضحت صرحا علميا متميزا رغم عمرها القصير وتحتضن شباب اليمن من مختلف المحافظات ما يعزز التلاحم الوطني ويوفر جوا من التنافس والابداع .
من جانبه اشار رئيس الجامعة الى أن اليوم المفتوح يأتي احتفاء بالذكرى الثالثة لتأسيس الجامعة تحت شعار "من التأسيس الى التميز" و يحتوي على أنشطة ومسابقات تشمل مختلف التخصصات العلمية ومعرض للفنون وآخر للجيلوجيا والاثار.
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