سقطرى لجنة التحقيق الوطنية تلتقي الأجهزة الامنية والضبطية والسلطة القضائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى التقى اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان،اليوم،قيادة الجهاز الامني والضبطي والسلطة القضائية في محافظة ارخبيل سقطرى.

Advertisements واستمع اعضاء اللجنة من مدير أمن شرطة المحافظة العقيد فائز موسى ،إجراءات ضمانات الحقوق المدنية والثقافية والبيئية للمواطنين وحفظ الأمن والسكينة التي عرفت عنها المحافظة نظرا لخصوصيتها الطبيعية والجغرافية. وشملت زيارة اعضاء اللجنة ،ادارة البحث الجنائي ومعاينة السجن المركزي في المحافظة ولقائهم بمدير ادارة السجن اضافة الى الاستماع للسجناء المتواجدين في غرف السجن لتقييم اوضاعهم القانونية وفقا لقانون تنظيم السجون. كما ناقش اعضاء اللجنة مع ممثلي السلطة القضائية في محافظة ارخبيل سقطرى، المهام الحالية التي تقوم بها السلطة القضائية في المحافظة وانواع القضايا المنظورة امام القضاء.

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