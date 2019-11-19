الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في الساحل الإفريقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
حذر برنامج الأمم المتحدة للأغذیة،الیوم الثلاثاء، من ازمة إنسانیة حادة تجتاح منطقة وسط الساحل الافریقي التي تضم كل من بوركینا فاسو ومالي والنیجر.
وقال كبیر المتحدثین الإعلامیین باسم البرنامج ھیرفي فیرھوسل في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة "ان ما یزید الامر تفاقما ھو ان تلك المنطقة تغذیھا المصادمات العنیفة بین الجماعات المسلحة وحالات التشرد السكاني والجوع والفقر".
وحذر فیرھوسل من ان عدم تحرك المجتمع الدولي الآن للتصدي للجوع في الساحل فإن جیلا كاملا معرض للخطر لاسیما مع وجود أكثر من 4ر2 ملیون شخص بأمس الحاجة إلى مساعدات غذائیة وغذائیة عاجلة في بوركینا فاسو ومالي والنیجر.
واضاف ان اكثر من 860 ألف شخص قد بدأوا بالفعل في الفرار عبر البلدان الثلاثة بحثا عن الأمان ما یزید من معاناة ومشكلات النازحین في تلك المنطقة التي تتعرض لانھیار اقتصادي.
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