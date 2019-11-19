عاجل: "للمغتربين " العمل السعودية تطلق تأشيرات عمل جديدة للوافدين دون شرط توظيف سعوديين فيها وتوفر 55 ألف وظيفة في القطاع الخاص (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - العمل السعودية اعلنت إطلاق تأشيرات عمل جديدة تحت مسمى التأشيرات التأسيسية ووضعت لها شروطا جديدة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أن وزارة العمل أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، ويجري العمل على إطلاق 32 مبادرة لتخدم القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على عدد من المبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه يوجد في المملكة 1000 مكتب استقدام إضافة لـ 35 شركة استقدام.

ولفت خلال لقاء مفتوح بالغرف السعودية في حائل إلى أن الوزارة أطلقت منصة قوى لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال والتي تصل إلى 120 خدمة منها 70 خدمة تعمل الآن، بينما سيكتمل العمل ببقية الخدمات خلال الخمسة أشهر القادمة.

واعلنً أنه ابتداءً من الشهر القادم سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة "قوى" وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات، حيث يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد ذلك تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة

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