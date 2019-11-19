وفاة مواطن وإصابة 10 طالبات في انقلاب باص كان يقلهن شمال الضالع

توفي مواطن، وأصيب أكثر من 10 طالبات بجروح متفاوتة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب "باص" كان يقلهن، في منطقة خوبر، بالخط العام الرابط بين مديريتي الحصين، والضالع، عاصمه المحافظه، جنوب اليمن.
وأفادت مصادر طبية لـ"يمن شباب نت"، "أن السائق الذي كان يقود الباص المُحمّل بالطالبات قد توفي على الفور، فيما أصيبت أكثر من 10 طالبات من اللاتي وصلن إلى مستشفيات المحافظة، بعد تعرضن لإصابات متفاوتة".
وفي حين لم توضح المصادر الطبية أسباب الحادثة، قال عدد من شهود العيان، إن الأسباب تتعلق بخلل فني، أفقد السائق السيطرة على الباص، ما أدى الى انقلابه، ووفاة سائقه على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن الباص كان قادم من منطقة سناح، في طريقه إلى كلية التربية بمديرية الضالع، قبل إنقلابه في الخط العام بمنطقة خوبر التابعه لمديرية الحصين.
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