إب: قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي في مواجهات مسلحة بمديرية "السبرة"



قتل قيادي حوثي و3 آخرين بينهم مدنيان في معارك مسلحة في مديرية السبرة شرق إب، وسط اليمن.



ودارت الاشتباكات بين أسرة "الرشيدي" وأسرة "المروعي" المسنودة بدعم عسكري من الحوثيين، على اثر مواجهات سابقة خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي" زيد سفيان" قتل في مواجهات مع أسرة "الرشيدي" أثناء قيادته حملة عسكرية حوثية بهدف اقتحام قرية "القفل" بمنطقة عينان بمديرية السبرة.



وأضافت المصادر أن مصفحات عسكرية وعربات قدمت إلى المنطقة بهدف تعزيز أسرة "المروعي" ودارت بين الجانبين معارك أدت إلى مقتل "سفيان" وآخر من أسرة الرشيدي يُدعى "صقر الرشيدي"، فيما قتل 2 من المدنيين أحدهما يُدعى "عبده قاسم الحذوري".



وكانت المنطقة قد شهدت مطلع الشهر الجاري مواجهات مسلحة أدت إلى قتلى وجرحى بين الجانبيين، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين وتغذية المليشيا للصراعات المحلية.





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