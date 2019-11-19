شكرا لقراءة خبر عن تحذير هام وعاجل : لكل مستخدمي واتساب من فيديو ضار جدأ .. قادر على تشغيل كود خطير جدأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي - أقر تطبيق المراسلة الفوري الأشهر "واتسآب"، الاثنين، بانتشار ثغرة أمنية جديدة داخله تهدد كل مستخدميه.

وأوضح أن الثغرة تسمح للهاكرز بالوصول إلى رسائل المستخدمين، عن طريق إرسال ملف فيديو ضار، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأشار "واتسآب"، المملوك لشركة "فيسبوك"، إلى أن الثغرة الأمنية تدعى CVE-2019-11931، وهي قادرة على تشغيل "كود" خطير، من خلال إرسال "ملف MP4 تم إنشاؤه خصيصا لمستخدم "واتسآب".

وأضاف "واتسآب" في تحذيره أن الثغرة الأمنية الجديدة تؤثر على الإصدارات السابقة من التطبيق على هواتف "آيفون" و"أندرويد".

Advertisements

هذا ولم توفر شركة "فيسبوك" أي تفاصيل تتعلق بالشكل الذي قد يبدو عليه الفيديو الخطير، أو إذا كان المستخدمين المتضررين بحاجة إلى فتح ملف الـ "MP4" حتى يتم اختراق رسائلهم.

وفيما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أنه تم إصلاح العطل، فإن مستخدمي "واتسآب" الذين لم يقوموا بتحميل أحدث إصدار من "واتسآب" ما زالوا عرضة للاختراق.

وعلى الرغم من أن "فيسبوك" تزعم أنه لا يوجد دليل على تضرر مستخدمين من الثغرة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان الهاكرز حاولوا استهداف أي متضررين من خلالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام وعاجل : لكل مستخدمي واتساب من فيديو ضار جدأ .. قادر على تشغيل كود خطير جدأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.