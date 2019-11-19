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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 111 طن من الادوية ومحاليل الغسيل الكلوي الى عدن مقدمة من مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم، 111 طن من الادوية ومحاليل الغسيل الكلوي المخصصة لمحافظتي عدن و تعز، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.
وثمن وكيل وزارة الصحة الدكتور جلال باعوضه، جهود مركز الملك سلمان في التخفيف من معاناة المرضى، من خلال ما يقدمه من مساعدات طبية في مختلف المحافظات.
وعلى صعيد آخر، نفذت جمعية الحياة للتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع منظمة ادارا اليمن، محاضرات توعوية حول العنف ضد الطفل لاسر ذوي الاحتياجات الخاصة .
واشارت رئيسة الجمعية أبتهال المحروق ،الى ان هذه الفعالية التي تستمر يومين، تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر ، حيث تتضمن توعية الاسر بأهمية تعديل سلوكيات الاطفال والتعامل معهم بطريقة سليمة وصحيحة خاصة الاطفال في سن المراهقة وما بعد المراهقة.
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