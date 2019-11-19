شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": هذا تأثير عودة الحكومة إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، إن عوده الحكومه يأتي في اطار تنفيد الرياض المزمن والمحدد الاهداف وهي تعبر عن جديه المملكه العربيه السعوديه في تنفيذ ذلك الاتفاق الذي يقع على عاتقها الاشراف المباشر عليه ويصب في بعث بارقه امل لإنفراج الازمه ورساله لكل الاطراف المعاديه للمملكه التي تسعى بجهود مختلفه لؤاد الاتفاق في مهده ان هذا الاتفاق قد بداء حروفه الاولى بالتنفيد على ارض الواقع

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وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أنه يثق بالجهود التي يبدلها الاخوه في السعوديه بقياده خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الامير خالد والذي كان له الدور الابرز في تلك الجهود الاخويه بين كل الاطراف فهو اتفاق لمرحله ماقبل السلام الدائم في اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أنه متأكد ان هنالك اطراف تريد ان تفجر الوضع بل تهدد وبشكل علني بأجتياح عدن عسكريا ومن خلال تحركات عسكريه مشبوه في عدد من المناطق الجنوبيه ولكن اعتقد ان المملكه بحكمتها وحزمها ستتغلب على كل تلك المصاعب والعراقيل والتي هي نتاج طبيعي لأطراف اسمرئت ثقافه الحروب والسلب والنهب للمال العام وهي تعيش على دماء الابرياء ومعاناه الفقراء ولا تريد السلام والاستقرار للوطن