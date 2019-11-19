إب.. مليشيا الحوثي تفرض على طلبة مدارس مديرية جبلة دفع مبالغ مالية تضاف على الرسوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، دفع مبالغ مالية تضاف على رسوم طلبة مدارس مديرية جبلة، غربي مدينة إب، عاصمة المحافظة.



وأفادت مصادر محلية، أن القيادي في مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، عبدالملك لطف المتوكل، والمعين من قبل المليشيا مديراً للمركز التعليمي بمديرية جبلة، فرض دفع مبلغ (50) ريالاً على كل طالب في جميع مدارس المديرية، تضاف إلى رسوم التسجيل والأنشطة.

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ورداً على استفسار أولياء أمور الطلبة حول بند التحصيل، ومكان إنفاق هذا المبلغ، أوضح عدد من مدراء المدراس أن تلك المبالغ تفرز جانباً، وتورَّد لصالح مدير المركز التعليمي بالمديرية "المتوكل"، نظراً لعدم امتلاكه وظيفة حكومية، وفق التوجيهات التي تلقوها.

المصادر أكدت أيضاً أن المدارس الأهلية هي الأخرى نالت نصيباً من هذه الجبايات ولكن بنسبة أكبر يدفع أغلبها مالكو المدارس.

وأشارت المصادر، أنه لا مبرر لهذه الجبايات المهولة إلا أن السلالة تصطفي نفسها على عوام الشعب، وإلا ماذا يعني امتناعها عن دفع رواتب المعلمين في مختلف محافظات البلاد، بينما تفرض هنا جبايات لصالح سلالتها؟!

وكانت مليشيا الحوثي سرحت الأيام الأخيرة المنصرمة أكثر من 788 معلماً ومعلمة في محافظة إب، في الوقت الذي حرمت -سابقاً- أكثر من عشرة آلاف معلم من الدعم المقدم عبر "يونيسيف" والمقدر بـ50 دولارا أمريكياً، وبتمويل سعودي إماراتي.