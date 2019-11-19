غدا.. تعطيل الدراسة في جميع مدارس أبوظبي بسبب سوء الأحوال الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تعطيل الدراسة غدا في جميع المدارس الحكومية والخاصة وذلك على خلفية التوقعات الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس غداً.

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ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اكد فيها انه نظراً لتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في إمارة أبوظبي تقرر تعطيل جميع مدارس مدينة أبوظبي يوم غد الأربعاء حفاطاً على سلامة الطلبة.

من جانبها، أبلغت وزارة التربية والتعليم، "الإمارات اليوم"، بأن قرار تعطيل الدراسة غداً خاص بمدارس مدينة أبوظبي فقط، وليس لجميع مدارس إمارة أبوظبي، وليس لمدارس الإمارات الأخرى، إذ يترك الأمر في منطقتي الظفرة والعين، وفي دبي والإمارات الشمالية لتقدير مديري المدارس.

وأوضحت الوزارة أنها منحت مديري المدارس صلاحية تعطيل الدراسة في مدارسهم بالتنسيق مع قطاع العمليات المدرسية، إذا كانت الظروف تتطلب ذلك، مراعاة لسلامة الطلبة والعاملين بالميدان التربوي.