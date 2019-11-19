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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دماج يبحث مع نظيره الصيني العلاقات المشتركة بين اليمن والصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
بحث وزير الثقافة، مروان دماج، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الصيني لو شوجانج، على هامش إجتماعات الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجال الثقافي.
وخلال اللقاء، أكد دماج على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين .. لافتاً إلى أن اليمن ارتبط بالصين بعلاقات تجارية وثقافية منذ عبر التاريخ.
وأشار إلى رغبة اليمن في أن تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.
بدوره أكد الوزير الصيني على حرص بلاده على تمتين العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة .
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