صندوق النظافة يدشن توزيع الحاويات على مديريات ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت اليوم عملية توزيع حاويات نظافة برعاية من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية ودعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops وذلك لتعزيز ورفع مستوى تحسين النظافة بمدن ساحل حضرموت .

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وفي التدشين الذي حضره المدير العام لمديرية المكلا المهندس عوض بن هامل وممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops المهندس أحمد عبيد الميسري ، قال المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس فهمي بن شبراق : إن توزيع حاويات النظافة سيعزز جهود تحسين عمل الصندوق الذي تأتي بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بالمدينة في تحديد المواقع التي سيتم وضع الصناديق فيها والقيام بتنظيف وتحسين المواقع التي استحدثها المواطنون وتوعيتهم ومنعهم رمي المخلفات فيها ، إضافة إلى رفع الحاويات القديمة التي تحتاج لإعادة الصيانة والتأهيل. وأضاف المهندس ابن شبراق : أن عملية التوزيع ستشمل مختلف مديريات ساحل حضرموت حيث سيتم توزيع حوالي 450 حاوية نظافة في مختلف مناطق مدينة المكلا وسيتم التوزيع في بقية المديريات خلال الفترة القادمة ، معبرا عن شكره وتقديره لجهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops لدعمهم السخي في توفير الحاويات التي تعد عاملا مهما في جانب الرفع بمستوى النظافة.

ودعا ابن شبراق كافة المواطنين الى التعاون و الالتزام بالشروط والتعليمات المتبعة في وضع المخلفات داخل الحاويات التي تم توزيعها لتجنب العبث والتلف الذي يعيق عمل النظافة، واحترام مهندسو النظافة من أجل التخفيف عنهم وتسهيل عملهم بيسر .

واشار المهندس ابن شبراق إلى أن إدارة صندوق النظافة تكثف حاليا جهودها في نظافة الأحياء والشوارع مع رفع المخلفات وتفريغ الحاويات المتواجدة في الأحياء والمناطق السياحية والمتنزهات ، ويرافق هذا التوجه توعية إعلامية وتثقيف ونشر الوعي بين أفراد المجتمع والحث على نظافة المدينة والحفاظ عليها بعدم رمي المخلفات في وسط الشوارع العامة ووضعها في مواقعها المحدده .