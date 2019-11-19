وزارة الصحة تعلن حالة الإستنفار في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دقت وزارة الصحة العامة والسكان ناقوس الخطر معلنة حالة الاستنفار في جميع كوادرها وطواقمها الطبية بعد إصدار تقرير عن الوضع الوبائي لحمى الضنك والملاريا في اليمن للعام 2019.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل في تصريح لقناة المسيرة تزايد أعداد المصابين بوبائي حمى الضنك والملاريا في المناطق الساحلية والتهامية، حيث وصل عدد المصابين بالملاريا إلى قرابة المليون مصاب توفي منهم سبعة عشر شخصا، أما المصابون بوباء حمى الضنك فقد تجاوز الستة والثلاثين ألف مصاب توفي منهم مائة وستة وأربعين شخصا، كما أكد الوزير الدكتور المتوكل وجود فيروس إتش ون إن ون في عدد من المحافظات الجبلية، مشيرا إلى تزايد ملفت في عدد المصابين بهذا الفيروس..

وحمل الدكتور طه المتوكل دول العدوان المسئولية الكاملة في انتشار هذه الأوبئة التي تفتك باليمنيين متهما الغزاة المرتزقة من السودانيين والجنجويد بانتشار فيروس حمى غرب النيل في المناطق الساحلية وأيضا في المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة حيث يتركز وجود هؤلاء الغزاة، مؤكدا بأن الوزارة ستعمل بكل ما تملك على القضاء على هذه الأوبئة التي تسبب في قتل اليمنيين، غير مستبعد أن تكون ضمن الحرب البيولوجية من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.