بدء ورشة عمل حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

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نظمت مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة (تجديد) للتمنية والديمقراطية ،اليوم ،بالعاصمة المؤقتة عدن ،ورشة عمل حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال ،وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.



وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام إلى اكساب 30 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني، معلومات ومهارات بأثر التقاليد الاجتماعية في اقامة المرأة امام القضاء واجهزة انقاذ القانون، واتفاقية مكافحة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة، والتدابير الخاصة بالاحداث، ومعرفة احتياجات وأولويات النساء والاطفال ضحايا العنف بمحافظة عدن.

كما تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بطرق التحقيق في جرائم الاطفال، وطرق تعامل الاجهزة الامنية والقضائية معهم، والمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بالنساء المحتجزات والاطفال، و العدالة التحويلية خارج المسار القانوني للدعوة الجزائية في حالات الاطفال.