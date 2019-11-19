المنتخب اليمني يخسر امام نظيره السنغافوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

انتهت قبل قليل المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني الأول مع المنتخب السنغافوري، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023).

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وانتهت المباراةبفوز المنتخب السنغافوري بهدفين مقابل هدف.

وأهدر المنتخب اليمني الكثير من الفرص، والكرات الثابتة في حين تمكن المنتخب السنغافوري من الاستفادة من أول ركلة زاوية وسجل أول هدف في الشوط الأول في حين أهدر منتخبنا الوطني اكثر من 8 ركلات زاوية دون أن يستفيد من أي منها.

رغم سيطرة المنتخب اليمني على سير المباراة في الشوط الأول من حيث الاستحواذ على الكرة.