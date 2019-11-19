انطلاق فعاليات اليوم العالمي للطفولة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الغيضة

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للطفولة بمحافظة المهرة التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم وذلك بسلسلة من الفعاليات الرياضية والتوعوية بثانوية حسان بمدينة الغيضة بحضور مدير عام مكتب الشباب والرياضة الأستاذ محمد عمر سويلم رئيس اللجنة المشرفة.

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وشارك في قعاليات التصفيات طلاب من جميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في كرة القدم وألعاب القوى والشطرنج وغيرها من الألعاب الرياضية والفرائحية التي تنفذ ضمن البرنامج الذي أعدته اللجنة المشرفة بهدف تعزيز الترابط والتوعية بين الأطفال، على أن تستأنف التصفيات النهائية يوم غدا ال20 نوفمبر وإقامة حفل تكريمي للفائزين احتفاءا بهذه المناسبة.

وكانت اللجنة المشرفة في مكتب الشباب والرياضة قد عقدت عدة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى التواصل مع مسئولين في منظمة اليونيسف وعددا من وسائل الإعلام بغرض الترتيبات لهذه الفعالية لضمان نجاحها .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستنفذ العديد من الفعاليات في عدد من المحافظات المحررة وذلك ضمن اتفاقية الشراكة مع منظمة اليونسيف للطفولة والتي يتزامن مع الذكرى ال30 لتوقيع بلادنا على اتفاقية الطفولة العالمية.

حضر فعاليات اليوم الأول مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش ونائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة الأستاذ عادل رزق وعدد من المسؤولين.